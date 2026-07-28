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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Палмейрас» оценивает Флако Лопеса в 35-40 млн евро. «Спартак» предложил 20+5 млн евро за форварда

« Палмейрас » оценивает нападающего Флако Лопеса в 35-40 миллионов евро. Об этом пишет ESPN Brazil.

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