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«Денег половину спёрли. Газа до сих пор нет»: Гурулёв потребовал персональной ответственности чиновников

«Денег половину спёрли. Газа до сих пор нет»: Гурулёв потребовал персональной ответственности чиновников

Экс-депутат Госдумы Андрей Гурулёв в интервью «Царьграду» заявил, что чиновники лично должны отвечать за срыв государственных проектов.

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