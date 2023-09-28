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Китай

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Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня: ДПП всегда стоит на противоположной от интересов и благополучия тайваньских соотечественников стороне

Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- Получено очередное доказательство того, что Демократическая прогрессивная партия /ДПП/ всегда стоит на неправильной стороне истории и стороне противоположной от интересов и благополучия тайваньских соотечественников, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

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