Не гоняйте на моциках. И хоть он не виноват, но скорость свое дело сделала. Пока жив. Волгоград, вчера поздно вечером.
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Не гоняйте на моциках. И хоть он не виноват, но скорость свое дело сделала. Пока жив. Волгоград, вчера поздно вечером.