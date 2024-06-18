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О деле Ильи Суслова, который выдал секреты «Бурана»

О деле Ильи Суслова, который выдал секреты «Бурана»

73K прочитали В июне 1986 года военный трибунал Московского военного округа осудил за измену Родине в форме шпионажа научного редактора издательства АПН (Агентства печати «Новости») Илью Суслова.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Таких сусловых надо не сажать, а вешать! Чтоб другие задумались вовремя!
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