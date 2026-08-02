Протоиерей Гелеван: в День пророка Ильи следует попросить у Бога смелости

В День пророка Ильи верующим следует сходить в храм, помолиться и почтить великого святого. Такой совет дал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван во время беседы с РИА Новости.