В Нижнем Тагиле военнослужащего осудили за дезертирство

Нижнетагильский гарнизонный суд приговорил солдата, сбежавшего из места военной службы, к трем годам лишения свободы условно и испытательным сроком на два года, в течение которого он должен доказать свое исправление.
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