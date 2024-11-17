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Худой мир лучше доброй ссоры: 3 знакам зодиака предстоит сделать выбор в ближайшие дни

После Бобрового Суперлуния нас ждет ощутимый подъем настроения. Астропрогноз freepik.com Напугав нас Бобровым Суперлунием, естественный спутник Земли с чувством выполненного долга отправится в знак Близнецов.

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