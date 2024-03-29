«Туризм текущего года». Эксперт о реалиях туристического бизнеса в России, проблемах, решениях, методах работы

Туризм рассматривается как социально-экономическое явление, оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие всей связанной с ним инфраструктуры, а в конечном итоге превращается в высокодоходную отрасль экономики.
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