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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев: «Все хотят, чтобы Усман Нурмагомедов перешел в UFC. Время запрыгнуть в настоящие джунгли»

Чемпион UFC Ислам Махачев надеется, что Усман Нурмагомедов подпишет контракт с промоушеном. «Сейчас хорошее время для Усмана, чтобы запрыгнуть в настоящие джунгли и дать шанс другим парням из нашей команды в PFL .

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