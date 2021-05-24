Парламентская газета

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Кто родился 25 мая

Кто родился 25 мая

Валерий Анатольевич Елыкомов (62 года), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Был главным врачом Алтайской краевой станции переливания крови, Алтайского краевого кардиологического диспансера и алтайской Краевой клинической больницы.

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