Кто родился 25 мая

Валерий Анатольевич Елыкомов (62 года), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Был главным врачом Алтайской краевой станции переливания крови, Алтайского краевого кардиологического диспансера и алтайской Краевой клинической больницы.
Валерий Анатольевич Елыкомов (62 года), член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Был главным врачом Алтайской краевой станции переливания крови, Алтайского краевого кардиологического диспансера и алтайской Краевой клинической больницы.
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