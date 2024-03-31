Психолог Хорс призвал разрешить себе быть в плохом настроении весной

Психолог Михаил Хорс предупредил о возможных колебаниях настроения весной. Он отметил, что плохое настроение даже в весеннее время - это нормально, и человек должен быть готов к тому, что его немного «поколбасит».
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