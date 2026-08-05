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Нефть больше не блокирует опреснение: новая мембрана очистила грязную морскую воду на 99,99%

Нефть больше не блокирует опреснение: новая мембрана очистила грязную морскую воду на 99,99%

Создана «умная» мембрана с наночастицами меди, которая сама разделяет нефть и воду под солнцемУчёные из Университета Пусана (Pusan National University) разработали многофункциональную мембрану, которая одновременно очищает загрязнённую нефтью морскую воду и производит пресную воду за счёт испарения.

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