“The Republican state official in charge of Georgia’s elections rebutted false claims by President Donald Trump that sought to cast doubt on the integrity of vote-counting in the state with early voting already underway in the midterm elections,” Bloomberg reports.
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