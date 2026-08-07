Артиллерия поразила технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации противника и управления БПЛА, а также узлы связи и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.
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