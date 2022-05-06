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Дмитрий БАРАННИК: Лантратов - хороший для «Химок» голкипер, а того же Одоевского не представляю в качестве вратаря «Зенита» в той же Лиге чемпионов

Дмитрий БАРАННИК: Лантратов - хороший для «Химок» голкипер, а того же Одоевского не представляю в качестве вратаря «Зенита» в той же Лиге чемпионов

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник объяснил, почему голкипер «Химок» Илья Лантратов не станет панацеей для «Зенита».

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