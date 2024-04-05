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Гвардии рядовой Логвинов уничтожил БПЛА противника из стрелкового оружия

Гвардии рядовой Логвинов уничтожил БПЛА противника из стрелкового оружия

Гвардии рядовой Даниил Логвинов, выполняя боевые задачи в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО), уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из стрелкового оружия.

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