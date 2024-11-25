СК по Ленобласти показал видео с места ДТП, где автобус 181, ехавший утром 25 ноября с пассажирами из областного Новоселья к станции метро "Проспект Ветеранов", столкнулся с грузовиком.
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СК по Ленобласти показал видео с места ДТП, где автобус 181, ехавший утром 25 ноября с пассажирами из областного Новоселья к станции метро "Проспект Ветеранов", столкнулся с грузовиком.