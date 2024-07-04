Что будет с погодой в июле: Вильфанд назвал регионы, которые накроет холодный фронт Евгения КомароваСогласно последним данным Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, более 10 регионов России ожидают неблагоприятные погодные условия из-за приближения холодного фронта.