Про всех этих чмошников с ивлеевской вечеринки я даже говорить не хочу.
Билан, конечно, - не эти уроды, но в 1941-м артисты помогали не так
Комментарии
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Игнатенкова Лидия
какая разница кому он помогает .тем более детям. молодец. я его уважаю . спасибо что помогает . а очернить легко .
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18 час.
JS
Johann Spies
Все они- одним салом мазаны. Только когда петух в одно место клюнет
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18 час.
Natalia Ivanova
И нарядился по недоразумению. Сейчас приходится котов мучить на камеру. Отвратительно.
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17 час.
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