Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова умерли в один день

Гарий Щерба

ПРИКИНТЕ КАКИЕ ДАМ ДЕНЖИЩА КРУТЯТСА , что даже НИКАКИМ ГЕНЕРАЛАМ НЕТ ЗАЩИТЫ и ,,МРУТ,, как МУХИ ....!!!!! МАФИЯ БЕССМЕРТНА , ВСЕ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ и ПОДЧИЩАЮТ ,,ХВОСТЫ,, ( мало ли что сболтнёт ) .....