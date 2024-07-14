Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова умерли в один день

Сюжет Дело Тимура Иванова Магомед Хандаев (Фото: Минобороны России) В понедельник, 8 июля, умерли двое приближенных арестованного по делу о получении взятки в особо крупном размере бывшего замминистра обороны Тимура Иванова: начальник управления государственной экспертизы Минобороны Магомед Хандаев и бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток сотрудникам ведомства.
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