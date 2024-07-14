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Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова умерли в один день

Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова умерли в один день

Сюжет Дело Тимура Иванова Магомед Хандаев (Фото: Минобороны России) В понедельник, 8 июля, умерли двое приближенных арестованного по делу о получении взятки в особо крупном размере бывшего замминистра обороны Тимура Иванова: начальник управления государственной экспертизы Минобороны Магомед Хандаев и бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток сотрудникам ведомства.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ПРИКИНТЕ  КАКИЕ ДАМ ДЕНЖИЩА КРУТЯТСА , что даже  НИКАКИМ ГЕНЕРАЛАМ НЕТ ЗАЩИТЫ  и ,,МРУТ,, как  МУХИ ....!!!!! МАФИЯ  БЕССМЕРТНА , ВСЕ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ  и  ПОДЧИЩАЮТ ,,ХВОСТЫ,, ( мало ли что сболтнёт ) .....
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