Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одно уголовное дело

В отношении экс-издателя «Медиазоны» (включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Петра Верзилова (также включен Минюстом в реестр иностранных агентов) возбудили еще одно уголовное дело.
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