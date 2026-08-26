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Татар әдәбияты музеенда «Язучы портфеле» күргәзмәсе ачыла

Татар әдәбияты музеенда «Язучы портфеле» күргәзмәсе ачыла

Татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камалның мемориаль фатиры «Язучы портфеле» дип аталган яңа күргәзмәгә чакыра.

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