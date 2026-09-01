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Царьград

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Пожалуйста, остановитесь: Сутки понадобились Россельхознадзору для реакции по курам

Пожалуйста, остановитесь: Сутки понадобились Россельхознадзору для реакции по курам

С 1 сентября 2026 года для владельцев личных подсобных хозяйств в России начинают действовать требования по обязательной маркировке и постановке на государственный учёт домашней птицы.

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