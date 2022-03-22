Святенко: Московские меры поддержки экономики учитывают все риски в условиях санкционного давления

Московские меры поддержки экономики предусматривают все риски в условиях санкционного давления. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила сенатор - представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии