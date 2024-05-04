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Илья Воробьев о перекрестном плей-офф: «Получилось супер – много фаворитов вылетело. Не знаю, високосный год или формат плей-офф сказался»

В нынешнем сезоне команды из Восточной и Западной конференции играли между собой во втором раунде Кубка Гагарина.

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