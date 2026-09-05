Russia has received a proposal to stop the strikes on Kiev through the special services

Russia has received a proposal for a temporary cessation of strikes on Kiev through the channels of the special services and the Foreign Ministry, Russian President Vladimir Putin said at a meeting with American negotiators Steve Witkoff and Jared Kushner in the Kremlin.
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