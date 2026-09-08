Трамп дважды выступит на съезде республиканцев 9 и 10 сентября

Президент США Дональд Трамп 9 и 10 сентября выступит на съезде Республиканской партии в Техасе. Основное внимание будет уделено поддержке республиканцев перед выборами в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.
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