В Караганде планируют высадить 1,5 миллиона цветов в рамках озеленения

Карагандинцы продолжают возмущаться, что не все клумбы и площади города украшены цветами, однако в управлении парками просят набраться терпения и дать время на то, чтобы завершить все работы, передает корреспондент ekaraganda.
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