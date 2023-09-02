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Анчелотти догнал Зидана по победам во главе «Реала» – по 172. Лишь у Муньоса больше – 357

Анчелотти догнал Зидана по победам во главе «Реала» – по 172. Лишь у Муньоса больше – 357

2 сентября мадридцы одолели «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. Это 172-я победа итальянского специалиста за время работы с командой.

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