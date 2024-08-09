Гриб за миллион, какие наказания могут понести грибники

Специалисты предупреждают, что надо внимательно следить за тем, что кладешь в корзинку. С началом сезона сбора грибов и ягод в России любителям тихой охоты напоминают о том, что некоторые виды растений находятся под охраной и внесены в Красную книгу.
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