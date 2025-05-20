Песков: вопрос, кто подпишет документы с РФ от Украины, встанет на повестку дня

Global Look Press/news.ru/Belkin Alexey На повестку дня станет вопрос, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией, если будут достигнуты договоренности, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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