Рейнджерс – Флорида: прогноз на первый матч 23 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 5,5 Счет в серии 0 – 0 ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Если «Флорида Пантерз» всеми изначально рассматривалась в качестве одного из фаворитов Кубка Стэнли и ее невыход в финал конференции посчитали бы сенсацией, то в паре «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролины Харрикейнз» букмекеры с завидным постоянством чуть ли не в каждом матче отдавали преимущество «ураганам».