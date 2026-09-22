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Мадьяр окрестил Украину деревней, а «Карпатскую восьмерку» деревенской футбольной командой без мяча

Мадьяр окрестил Украину деревней, а «Карпатскую восьмерку» деревенской футбольной командой без мяча

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге на критику из-за отказа Будапешта присоединиться к новому региональному формату «Карпатская восьмерка» (C8).

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