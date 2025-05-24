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«ПСЖ» подпишет 5-летний контракт с 18-летним голкипером «Ромы» Марином. Тенас может покинуть французский клуб

Французский клуб подпишет соглашение на пять лет с 18-летним вратарем Ренато Марином. Как пишет L’Equipe, голкипер должен стать третьим вратарем «ПСЖ», поскольку голкипер Арнау Тенас этим летом должен покинуть команду.

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