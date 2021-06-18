Законодатель

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«Архетип работает»: Сурков пояснил, почему сравнивает Путина с императором Октавианом

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью Financial Times пояснил, почему сравнивает Владимира Путина с Сообщение «Архетип работает»: Сурков пояснил, почему сравнивает Путина с императором Октавианом появились сначала на Листай.

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