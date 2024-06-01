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В Курске продолжается устранение наркосодержащих реклам

<p><strong>В рамках программы &quot;Чистый город&quot; и антинаркотической инициативы &quot;Курский край &mdash; без наркотиков!&quot; сотрудники администраций округов и областное Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД активно занимаются устранением незаконных наркотических надписей в городе.

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