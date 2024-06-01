В Курске продолжается устранение наркосодержащих реклам

<p><strong>В рамках программы "Чистый город" и антинаркотической инициативы "Курский край — без наркотиков!" сотрудники администраций округов и областное Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД активно занимаются устранением незаконных наркотических надписей в городе.