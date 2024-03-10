Россиянин Петр Ян победил китайского бойца Ядонга на турнире UFC 299

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян одержал победу над китайским бойцом ММА Сонгом Ядонгом по результатам поединка, прошедшего 9 марта в американском штате Флорида, в рамках турнира UFC 299.
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