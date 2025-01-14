🔥 В Крыму загорелся частный дом из-за гирлянды Хозяин оставил гирлянду включенной в розетку и уехал по делам.
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🔥 В Крыму загорелся частный дом из-за гирлянды Хозяин оставил гирлянду включенной в розетку и уехал по делам.