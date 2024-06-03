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ACB. Плей-офф. 1/2 финала. «Мурсия» примет «Уникаху» в 4-м матче серии

«Мурсия» примет «Уникаху» в четвертой встрече полуфинальной серии. АСВ Плей-офф 1/2 финала (до трех побед) Четвертый матч Мурсия – Уникаха Дата проведения 3 июня, 21.

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