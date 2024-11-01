ДТП с грузовиком заблокировало движение на нескольких улицах в центре Барнаула

Движение по проспекту Строителей затруднено от проспекта Ленина и до Павловского тракта В Барнауле на проспекте Строителей, на пересечении с улицей Челюскинцев, произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки.
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