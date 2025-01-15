Спасенный от мазута лебедь после общения с людьми научился «обниматься»

Птица, оказавшаяся покрытой мазутом, подошла к людям в поисках помощи. Волонтёры очистили её и оказали необходимую медицинскую помощь.
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