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ВК Пресс

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Спасенный от мазута лебедь после общения с людьми научился «обниматься»

Спасенный от мазута лебедь после общения с людьми научился «обниматься»

Птица, оказавшаяся покрытой мазутом, подошла к людям в поисках помощи. Волонтёры очистили её и оказали необходимую медицинскую помощь.

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