Госдума приняла закон о лишении части гражданских прав для уехавших и осужденных заочно россиян

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон "об ограничениях" для россиян, уехавших из страны и заочно осужденных в РФ по ряду статей политического характера, в том числе за дискредитацию армии и нарушение порядка деятельности иноагентов.