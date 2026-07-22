Суть Событий
ГЛАВНАЯЛЕНТАВ МИРЕПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

108 подписчиков

Госдума приняла закон о лишении части гражданских прав для уехавших и осужденных заочно россиян

Госдума приняла закон о лишении части гражданских прав для уехавших и осужденных заочно россиян

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон "об ограничениях" для россиян, уехавших из страны и заочно осужденных в РФ по ряду статей политического характера, в том числе за дискредитацию армии и нарушение порядка деятельности иноагентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии