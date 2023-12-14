Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 477 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Любимые и самые дорогие и родные наши проказнички!!!Всё своим кискам разрешаю и сама готова им служить!!!!Вопиющая наглость...
  • Элеонора Коган
    Такой милый малыш, такой сладкий!!!Малыш — гиппопота...
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«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только

«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только

Кстати, на тему «чистых» и «грязных» женщин, за которую, кстати, большое спасибо создателям сериала «Слово пацана».

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Комментарии
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Н
Наталья
&quot;Насилие вызывает сочувствие. Обман – гнев&quot; А, может, должно быть наоборот? Насилие должно вызывать гнев, а обман сочувствие?
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14 час.
Александр Григоров
Чему удивляться ..у нас фильмы или про ментов или про бандитов ..а там ярлыки вешают как хотят..Да еще посмотрите кто снимает
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13 час.

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