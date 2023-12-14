Кстати, на тему «чистых» и «грязных» женщин, за которую, кстати, большое спасибо создателям сериала «Слово пацана».
«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только
Комментарии
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Н
Наталья
"Насилие вызывает сочувствие. Обман – гнев" А, может, должно быть наоборот? Насилие должно вызывать гнев, а обман сочувствие?
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14 час.
Александр Григоров
Чему удивляться ..у нас фильмы или про ментов или про бандитов ..а там ярлыки вешают как хотят..Да еще посмотрите кто снимает
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13 час.
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