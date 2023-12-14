«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только

"Насилие вызывает сочувствие. Обман – гнев" А, может, должно быть наоборот? Насилие должно вызывать гнев, а обман сочувствие?

Александр Григоров

Чему удивляться ..у нас фильмы или про ментов или про бандитов ..а там ярлыки вешают как хотят..Да еще посмотрите кто снимает