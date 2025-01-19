В народном календаре, естественно, только Крещение. Полезно занырнуть в прорубь (как вариант – принять холодный душ), играть свадьбы – брак будет долгим и счастливым.
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В народном календаре, естественно, только Крещение. Полезно занырнуть в прорубь (как вариант – принять холодный душ), играть свадьбы – брак будет долгим и счастливым.