Платить кому-то или самому поработать? Маленькая история мини-студии по производству Вебсайтов и Интернет-магазинов TmCraft, которая оказывает услуги по созданию сайтов с блогами-каталогами-проектами и портфолио, включая установку готовых дизайнерских решений через свою витрину TamaShop, а потом публикует совершенно бесплатно объявления о своих клиентах на доске TochkaVstrechi! Мини-студия веб-разработки «Креативные решения ТАМАШОП» Приветствуем вас, дорогие клиенты! Наша мини-студия занимается созданием качественных и функциональных веб-сайтов для бизнеса и личных проектов.