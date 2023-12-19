Синоптик предупредил петербуржцев о подъёме уровня воды во второй половине дня

По его словам, все пандусы на Неве, скорее всего, затопит. Атмосферный фронт подходит к Петербургу. Первый дождь уже прошёл, а после небольшого перерыва начнётся основной, который продлится всю первую половину дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии