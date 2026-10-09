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Важно! Путин в Туркмении: за закрытыми дверями решаются важные вопросы

Важно! Путин в Туркмении: за закрытыми дверями решаются важные вопросы

Президент России Владимир Путин 9 октября прибыл в Туркменистан, где запланированы саммит глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) и Каспийский экологический форум.

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