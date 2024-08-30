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В ЕС заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине

В ЕС заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине

Страны Европейского союза истощили свои военные запасы из-за поставок помощи Украине. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

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Комментарии
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Александр Терехов
Да ладно, гейропа, че ропщите? Давно же во всех ваших речах звучит тема из советской военной песни: нам нужна одна победа и за ценой вы не постоите. Вот и не ропщите!!!
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19 час.

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