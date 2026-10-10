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Для чего на самом деле Хозяину стены из красного кирпича нужны наши дети

Глядя на тот абсурд, который творится в царских палатах, невольно задаешься вопросом: как же так вышло, что люди с таким уровнем интеллекта теперь определяют, каким будет будущее для миллионов семей? Вы просто прислушайтесь, какой бред несут царские приспешники, скромно именующие себя «слугами ….

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